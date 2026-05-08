Curtea de Conturi Europeană: transparența fondurilor post-pandemie ale UE este insuficientă

Curtea de Conturi Europeană avertizează, într-un nou raport, că Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), principalul instrument creat de Uniunea Europeană pentru redresarea economică după pandemia de COVID-19, suferă de lipsă de transparență și de dificultăți în urmărirea modului în care sunt cheltuiți banii.

Auditorii europeni susțin că informațiile publice despre beneficiarii fondurilor, costurile reale ale proiectelor și rezultatele obținute sunt incomplete. Problema apare într-un moment important, în care instituțiile europene discută viitorul buget multianual al UE, inspirat tot mai mult din modelul MRR, bazat pe finanțare nelegată direct de costuri.

Potrivit raportului, citat de Agerpres, statele membre pot urmări, în general, traseul banilor de la sursă până la utilizarea finală, însă multe țări nu colectează sistematic toate datele necesare. În unele cazuri, informațiile sunt furnizate doar la cerere, ceea ce provoacă întârzieri de luni de zile și reduce utilitatea acestora pentru control și analiză.

De asemenea, Comisia Europeană nu colectează date privind costurile efective ale măsurilor finanțate prin MRR, chiar dacă unele state membre dețin aceste informații. Auditorii avertizează că această lipsă de date afectează capacitatea de a evalua eficiența utilizării fondurilor europene și poate duce la discrepanțe între finanțarea acordată și costurile reale ale proiectelor.

Membra Curții de Conturi Europene care a coordonat auditul, Ivana Maletic, a declarat că cetățenii au dreptul să știe cine primește fondurile europene și cum sunt acestea utilizate. Ea a subliniat că lipsa transparenței poate afecta încrederea publicului în gestionarea banilor europeni.

Raportul critică și modul limitat în care sunt publicate informațiile despre beneficiarii finali ai fondurilor. Deși toate statele membre publică lista celor mai mari 100 de beneficiari, aceste date nu oferă o imagine completă, deoarece multe fonduri trec prin instituții publice care nu sunt obligate să dezvăluie mai departe contractele și plățile efectuate.

MRR a fost lansat în 2021 pentru a sprijini redresarea economică după pandemia de COVID-19 și are o valoare totală de 723,8 miliarde de euro. Până la începutul anului 2026, Comisia Europeană alocase deja 577 de miliarde de euro către cele 27 de state membre, sub formă de granturi și împrumuturi. Programul se va încheia în august 2026.