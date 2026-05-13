Zi decisivă pentru economie: INS publică noile date despre inflație și PIB

Sursă: Realitatea PLUS

În plină criză politică, Institutul Național de Statistica publică astăzi noile date despre inflație și evoluția produsului intern brut! Indicatorul scumpirilor va depăși pragul de 10%, iar analiștii prognozează că România va rămâne în recesiune și ne vom adânci și mai mult în criza economică. De aproape un an țara noastră este campioana scumpirilor în Europa, iar agențiile de rating ne-ar putea retrograda la statutul de junk.

Ne așteptăm la o creștere a ratei inflației, cel mai probabil peste pragul de 10 procente. Analiștii financiari spun, de asemenea, că este de așteptat ca și primul trimiestru să înregistreze o scădere a produsului intern bru, ceea ce însemană că oficial vom fi în recesiune.

Asta se adaugă la faptul că ne aflăm deja în recesiune tehnică ca urmare a faptului că am avut două trimistre consecutive de scădere a PIB, iar acesta ar fi al treilea.

Analiștii mai spun că toate aceste date ne duc cu gândul la o criză economică în perioada următoare. Toate aceste crize suprapuse au dus deja la scăderea puterii de cumpărare. Am avut parte de o prăbușire a consumului după ce au fost adoptate acele fiscale.

Inclusiv cei din domeniul Retail spun că în următoarea perioadă ne așteptăm fie la o creștere a prețurilor din nou, fie la concedieri sau la o reducere a numărului orelor de muncă pentru angajați.