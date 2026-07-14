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România rămâne la limita zonei speculative: trei agenții de rating mențin calificativul BBB minus
Ratingul de țară al României
Trei agenții internaționale de rating au ajuns, independent una de alta, la aceeași evaluare pentru datoria suverană a României: BBB minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, imediat deasupra pragului la care un rating ar deveni speculativ.
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