Actualitate· 1 min citire

România rămâne la limita zonei speculative: trei agenții de rating mențin calificativul BBB minus

Ratingul de țară al României

Ratingul de țară al României

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 14 iul. 2026, 09:14

Trei agenții internaționale de rating au ajuns, independent una de alta, la aceeași evaluare pentru datoria suverană a României: BBB minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, imediat deasupra pragului la care un rating ar deveni speculativ.

Ce au decis agențiile de rating

Standard & Poor's a reconfirmat calificativul BBB minus în luna mai, iar Fitch și Moody's mențin, la rândul lor, aceeași evaluare pentru România. Următorul verdict oficial este așteptat de la Fitch pe 31 iulie 2026.

De ce contează acest calificativ

Un rating de țară situat sub pragul BBB minus ar însemna trecerea datoriei suverane într-o categorie speculativă, cu impact direct asupra costului la care statul și companiile listate se pot finanța pe piețele externe. Un calificativ mai slab se traduce, în general, în dobânzi mai mari cerute de investitori pentru a cumpăra obligațiuni românești, ceea ce ar scumpi finanțarea deficitului bugetar și a proiectelor de infrastructură.

Context: finanțare externă și investiții strategice

România a beneficiat, prin programul european SAFE, de a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, în valoare de aproape 17 miliarde de euro, împrumutată cu o dobândă de circa 3% și o perioadă de grație de zece ani. Din această sumă, aproximativ 10 miliarde de euro sunt destinate echipamentelor și industriei de apărare, iar 4,2 miliarde de euro autostrăzilor A7 și A8.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ratingul de tara al romaniei

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe