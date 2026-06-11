Prețurle la aur, argint și criptomonede au scăzut puternic pe fondul unei majorări a dobânzilor în SUA

Prețurile aurului, argintului și Bitcoin au înregistrat scăderi importante miercuri, pe fondul reevaluării de către investitori a perspectivelor privind politica monetară a Rezervei Federale a SUA (Fed) și a posibilității unei noi majorări a dobânzilor în acest an.

Aurul spot s-a depreciat cu aproximativ 2,4%, ajungând la 4.161 de dolari pe uncie, în timp ce contractele futures pe aur tranzacționate în SUA au pierdut peste 2%, coborând la 4.195 de dolari pe uncie. Argintul a scăzut cu aproape 2%, până la 64 de dolari pe uncie, iar Bitcoin s-a depreciat cu circa 1,3%, apropiindu-se de pragul de 61.000 de dolari.

Corecțiile au venit după publicarea unor date economice solide din Statele Unite, care au alimentat îngrijorările privind persistența inflației și au întărit așteptările că Fed va menține o politică monetară restrictivă pentru o perioadă mai lungă.

Deși piețele estimează în continuare o probabilitate de peste 98% ca banca centrală americană să păstreze dobânda de referință neschimbată la ședința din această lună, investitorii văd acum o șansă de aproximativ 40% pentru o majorare a dobânzilor până la reuniunea din octombrie.

Presiunea asupra metalelor prețioase a fost accentuată de creșterea randamentelor obligațiunilor americane și de aprecierea dolarului. În paralel, tensiunile din Orientul Mijlociu au susținut prețurile petrolului, sporind temerile privind reaprinderea inflației.

Analiștii ING consideră că atenția piețelor este concentrată în prezent asupra evoluției dobânzilor și a inflației, în detrimentul rolului tradițional al aurului și argintului ca active de refugiu în perioade de incertitudine.

Scăderile s-au extins și asupra acțiunilor companiilor miniere și a fondurilor tranzacționate la bursă care urmăresc evoluția aurului și argintului.

Datele robuste privind piața muncii din SUA, publicate săptămâna trecută, au contribuit la schimbarea sentimentului investitorilor și au consolidat așteptările privind o eventuală înăsprire suplimentară a politicii monetare.

Potrivit specialiștilor, actuala corecție reflectă o reducere amplă a expunerii investitorilor la active considerate mai riscante și o retragere din pozițiile finanțate prin credit.

Chiar dacă evoluțiile recente au fost negative, unii analiști rămân optimiști în privința aurului pe termen lung, invocând cererea susținută din partea băncilor centrale, procesul de diversificare a rezervelor valutare și posibilitatea unei slăbiri a dolarului în anii următori.

Pe de altă parte, experții Citi avertizează că metalul prețios ar putea pierde încă aproximativ 20% din valoare până în toamnă, dacă dobânzile și randamentele obligațiunilor vor continua să crească.