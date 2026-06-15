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Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Cauza îndatorării statului

Datorie

Datorie

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat15 iun. 2026, 08:41
Sursărealitatea.net

Datoria administrației publice a României a continuat să crească în martie 2026, ajungând la 1.170 miliarde de lei, față de 1.132 miliarde de lei în luna precedentă, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Exprimată ca procent din PIB, datoria guvernamentală a urcat la 60,2%, depășind pragul de 60% pentru prima dată și marcând o creștere semnificativă față de 58,2% înregistrat în februarie 2026.

Care este structura datoriei

Cea mai mare parte a datoriei publice este reprezentată de titluri de stat, care totalizează 940,74 miliarde de lei, în timp ce împrumuturile se cifrează la 207,63 miliarde de lei.

Din perspectiva scadenței, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.112 miliarde de lei, față de 1.073 miliarde de lei în februarie, în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut ușor, la 58,128 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridică la 526,1 miliarde de lei, cea denominată în euro echivalează cu 518,79 miliarde de lei, iar cea în dolari americani reprezintă 122,78 miliarde de lei echivalent.

Datoria internă și externă

Datoria internă a administrației publice a ajuns la 582,2 miliarde de lei, reprezentând 29,9% din PIB, în creștere de la 29,2% în februarie.

Datoria externă a atins 588,35 miliarde de lei (30,3% din PIB), față de 564,85 miliarde de lei și 29,1% din PIB în luna anterioară.

La nivel teritorial, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.145 miliarde de lei, iar cea a administrațiilor publice locale a urcat la 25,4 miliarde de lei.

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