Infrastructură· 2 min citire

Veste bună pentru șoferi și transportatori. Se deschid încă 47 de kilometri din Autostrada A7 | VIDEO

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat31 aug. 2026, 16:43
SursăRealitatea.Net

Vești bune pentru șoferi pe Autostrada Moldovei A7: tronsonul Adjud – Bacău, în lungime de 47,10 kilometri, a fost deschis oficial circulației. Noul lot se adaugă celor 194,52 kilometri deja funcționali între Ploiești și Adjud, conectând tot mai rapid capitala de nord-estul țării.

Rețeaua de autostrăzi din România depășește pragul de 1.470 km: Drumul de la București la Bacău pe A3 și A7, parcurs în sub 3 ore

Distanța dintre București și Bacău devine mult mai rapidă și mai sigură pentru conducătorii auto. Odată cu inaugurarea noului sector din Autostrada Moldovei (A7), traseul total de 310,59 kilometri dintre Capitală și Bacău poate fi parcurs aproape integral pe drum de mare viteză – combinând autostrăzile A3 și A7 – într-un timp estimat la mai puțin de trei ore.

Infrastructura rutieră a României marchează astfel un nou punct de cotitură, depășind oficial borna de 1.477 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres date în exploatare la nivel național.

Extinderea A7 spre nord: Care sunt următoarele loturi de autostradă vizate

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) confirmă că ritmul lucrărilor pe șantierele din regiunea Moldovei rămâne susținut. Următoarele etape prioritare vizează conectarea completă a Moldovei cu Bucovina și frontiera de stat.

Potrivit conducerii CNAIR, dezvoltarea axei rutiere A7 reprezintă coloana vertebrală a infrastructurii din nord-estul țării, scopul final fiind crearea unui coridor neîrerupt de mare viteză între București și granița de nord de la Siret.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

autostrada A7santier autostrada a7

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Infrastructură

Mai Multe