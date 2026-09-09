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Metroul, în pragul colapsului. Circulația ar putea fi oprită în această lună
Foto/Arhivă
Publicat9 sept. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
Circulația metroului din București ar putea fi oprită în această lună, în cazul în care Metrorex nu primește la timp subvenția solicitată pentru luna septembrie. Compania se confruntă cu probleme financiare și susține că are nevoie de peste 63 de milioane de lei pentru plata salariilor și a altor obligații.
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