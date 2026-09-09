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Metroul, în pragul colapsului. Circulația ar putea fi oprită în această lună

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat9 sept. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS

Circulația metroului din București ar putea fi oprită în această lună, în cazul în care Metrorex nu primește la timp subvenția solicitată pentru luna septembrie. Compania se confruntă cu probleme financiare și susține că are nevoie de peste 63 de milioane de lei pentru plata salariilor și a altor obligații.

Metrorex are nevoie de peste 63 de milioane de lei

Metrorex se află în pragul unui blocaj financiar, iar compania solicită Ministerului Transporturilor plata subvenției aferente lunii septembrie.

Banii sunt necesari pentru achitarea salariilor angajaților, dar și pentru plata datoriilor acumulate de companie. Printre obligațiile importante se află și cele către Hidroelectrica, furnizorul de energie electrică.

În total, Metrorex estimează că are nevoie de peste 63 de milioane de lei pentru a-și putea achita obligațiile curente.

Sindicaliștii amenință cu greva

Situația financiară pune presiune și asupra angajaților Metrorex. Sindicaliștii avertizează că, în cazul în care salariile nu vor fi plătite, angajații ar putea declanșa greva.

Într-un astfel de scenariu, circulația trenurilor de metrou din București ar putea fi afectată sau chiar oprită în această lună.

O eventuală grevă ar afecta transportul public din Capitală și ar pune presiune suplimentară pe celelalte mijloace de transport în comun.

Diferență de peste 500 de milioane de lei în bugetul Metrorex

Problemele companiei nu se limitează însă la situația financiară din luna septembrie. Pentru anul 2026, Metrorex susține că există o diferență semnificativă între compensația necesară pentru funcționarea companiei și suma prevăzută în buget.

Potrivit companiei, diferența depășește 500 de milioane de lei.

Astfel, Metrorex se confruntă cu presiuni financiare majore, în timp ce angajații așteaptă plata salariilor, iar sindicaliștii iau în calcul proteste dacă problemele de finanțare nu sunt rezolvate.

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