Infrastructură· 2 min citire
Dublare a vânzărilor de bilete la transportul public într-un oraș românesc. Măsura intens disputată
Foto/Arhivă
Publicat1 sept. 2026, 23:44
SursăRealitatea.Net
Dacă mutarea șoferilor în autobuz rămâne o provocare pentru majoritatea edililor, un oraș românesc a găsit o cale neașteptată de a-și dubla vânzările de bilete.
Citește și
- 16:09Control vamal mai rapid în Portul Constanța: Noul sistem de scanare cu raze X a devenit funcțional
- 16:43Veste bună pentru șoferi și transportatori. Se deschid încă 47 de kilometri din Autostrada A7 | VIDEO
- 12:14Autobuze gratuite din septembrie: Orașul din România care schimbă regulile în transportul public
- 23:12Miruță se contrazice cu Metrorex. Ministrul interimar de la Transporturi spune că metroul nu rămâne fără curent
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News