Statul român și UE nu au un standard serios pentru mica inflație, distrugând astfel economia prin impozitare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 10:19

Siegfried Mureșan promite un guvern „serios, reformator și proeuropean”, reducerea inflației și creșterea nivelului de trai. Ilie Bolojan îi prezintă nominalizarea drept șansa continuării reformelor. Dar înainte de continuare este obligatoriu bilanțul. Ce au însemnat, în realitate, „seriozitatea” și „anvergura europeană” pentru contribuabilul român?

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