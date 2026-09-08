STB revine în fața instanțelor judecătorești pentru a-și cere insolvența

STB ajunge din nou în fața Tribunalului București, marți, 8 septembrie, într-un dosar cu miză majoră pentru compania publică de transport. Judecătorul sindic analizează a doua cerere de intrare în insolvență depusă de STB, iar decizia instanței este așteptată cu interes.
STB revine în instanță cu o nouă cerere de insolvență
Societatea de Transport București (STB) se află din nou în fața Tribunalului București, după ce prima solicitare privind deschiderea procedurii de insolvență a fost respinsă. Noul dosar a fost depus după ce compania a încercat să remedieze problemele identificate de instanță la prima cerere.
Primul termen din noul dosar are loc la aproximativ trei săptămâni după respingerea solicitării inițiale. În primul caz, judecătorul sindic a constatat că STB nu a furnizat informațiile necesare despre angajații care figurau cu sume de recuperat pentru biletele de odihnă și tratament.
Compania trebuia să precizeze, pentru fiecare creditor, datele de identificare, adresa, suma datorată și cauza creanței, conform cerințelor prevăzute de legislația insolvenței.
Cine sunt creditorii STB
Situația financiară a STB este complicată și de numărul mare de companii care au de recuperat bani de la societatea de transport.
În prezent, 19 firme sunt menționate în documentele privind creditorii STB. Printre acestea se află furnizorii de energie Tinmar Energy și Nova Power&Gas, dar și companii care furnizează piese și echipamente, precum Daimler Truck și Pro Tyres.
Pe lista creditorilor se regăsesc și producători de material rulant, între care Astra Vagoane Călători și Electroputere VFU Pașcani.
Datoriile către Electroputere VFU Pașcani au ajuns în instanță
Relația dintre STB și Electroputere VFU Pașcani are o istorie mai lungă. Compania a câștigat în 2019 o procedură pentru furnizarea unor tramvaie, în perioada în care Gabriela Firea era primar general al Capitalei.
Ulterior, contractul a fost blocat de administrația condusă de Nicușor Dan. Electroputere VFU Pașcani a deschis mai multe acțiuni în instanță împotriva STB și a obținut câștig de cauză.
În urma litigiilor, societatea de transport a fost obligată să achite inclusiv penalități care au ajuns la aproximativ 300.000 de euro pe zi, potrivit informațiilor prezentate în dosarele citate.
Creditorii au propriul dosar pentru insolvența STB
Procedura nu se limitează la cererea depusă de STB. Mai multe companii au solicitat separat intrarea societății de transport în insolvență.
Dosarul inițiat de creditori a fost înregistrat la Tribunalul București pe 22 iulie 2026, la scurt timp după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat demersurile necesare pentru declanșarea procedurii.
Primul termen în acest dosar este programat pentru 10 noiembrie 2026.
Prin urmare, în cazul în care noua cerere formulată de STB nu va fi admisă, instanța urmează să analizeze și solicitările creditorilor în cadrul procedurii separate.
De ce a fost respinsă prima cerere de insolvență
Prima solicitare formulată de STB a fost respinsă de Tribunalul București pe 18 august. Una dintre problemele constatate de instanță a fost lipsa unor informații obligatorii referitoare la creditorii reprezentați de angajații companiei.
STB menționase o datorie de aproximativ 3,2 milioane de lei către salariați, reprezentând sume aferente biletelor de odihnă și tratament. Pentru ca aceștia să poată fi incluși corespunzător în procedură, legea cere identificarea creditorilor și indicarea valorii și a motivului pentru care există creanța.
Conducerea companiei a ridicat însă problema protecției datelor personale. Potrivit explicațiilor prezentate public de primarul general Ciprian Ciucu, reprezentanții STB au considerat că publicarea unor informații precum numele, prenumele și adresele angajaților poate genera probleme legate de regulile GDPR.
Datoriile STB depășesc 1,7 miliarde de lei
Problemele privind procedura de insolvență vin pe fondul unei situații financiare dificile. STB are datorii care depășesc 1,7 miliarde de lei, iar administrația Capitalei a identificat mai multe cauze pentru acumularea acestora.
Ciprian Ciucu a indicat, printre altele, situația contribuțiilor datorate către ANAF. Potrivit explicațiilor sale, în 2020, peste un miliard de lei reprezentând contribuții ale angajaților nu ar fi fost virat către ANAF, iar sumele au generat ulterior penalități.
Primarul general a mai criticat modul de funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI), precum și managementul STB și influența factorului sindical asupra deciziilor companiei.
Cum a început procedura de insolvență la STB
Demersul oficial pentru intrarea STB în insolvență a început în luna iulie. Pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului general privind declanșarea procedurii.
Cei doi reprezentanți ai municipalității în Adunarea Generală a Acționarilor STB, Marian Artimon și Mitu Răzvan Aurel, au primit mandatul de a solicita conducerii companiei să inițieze procedura de insolvență.
Decizia a venit după prezentarea situației financiare a societății și a datoriilor acumulate.
STB, între insolvență și un „faliment neoficial”
În explicațiile sale, Ciprian Ciucu a descris situația companiei drept un fel de „faliment neoficial”, susținând că STB ar fi fost menținută în funcțiune prin subvenții și intervenții financiare care nu au rezolvat problemele structurale.
Administrația Capitalei pune situația actuală pe seama mai multor factori, de la decizii financiare luate în anii anteriori până la probleme de management și funcționare instituțională.
În acest context, noul termen de la Tribunalul București este important pentru viitorul companiei. Instanța trebuie să stabilească dacă STB îndeplinește condițiile pentru deschiderea procedurii de insolvență, în timp ce creditorii societății au deja un dosar separat prin care solicită același lucru.