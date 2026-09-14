Ungaria avertizată de Comisia Dunării pentru închiderea șenalului navigabil. Un gigant industrial austriac cere măsuri urgente

Comisia Dunării a transmis Ungariei că blocarea șenalului navigabil al Dunării până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru lucrări de asigurare a alimentării cu apă la centralei nucleare Paks, nu este acceptabilă. Publicația austriacă Der Standard scrie că și grupul siderurgic austriac Voestalpine avertizează că restricțiile îi afectează lanțurile de aprovizionare și genereazaă costutir supmumehtae, într-un context concurențial și așa extrem de intens.
Lucrările de la Paks blochează traficul fluvial pe Dunăre
Lucrările de construcție pe Dunăre, în zona centralei Paks, sunt cruciale pentru aprovizionarea cu energie electrică a Ungariei, însă au ca efect perturbarea gravă a traficului maritim pe calea navigabilă, scrie Der Standard. În prezent, trecerea navelor prin zona de construcție este interzisă.
Statele riverane critică decizia Ungariei de a închide șenalul navigabil
Problemă a ajuns în sfera politică, existând nemulțumiri în rândul statelor riverane Dunării. Comisia Dunării, din care fac parte România, Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Moldova, Rusia (cu puteri/drepturi suspendate din 2022), Serbia, Slovacia, Ucraina și Ungaria a informat deja Ungaria că închiderea canalului de navigație până la sfârșitul lunii noiembrie este inacceptabilă.
Biroul ministrului austriac al Mediului și Infrastructurii a transmis că înțelege interesul Ungariei de a-și asigura aprovizionarea cu energie electrică, dar este esențial să se stabilească o abordare bine coordonată care să împace interesele tuturor celor care depind de Dunăre ca rută de transport.
Industria europeană avertizează: costuri suplimentare și lanțuri de aprovizionare afectate
„Acest lucru reprezintă o provocare uriașă pentru transportul maritim”, a declarat Herfried Leitner, directorul general al companiei austriece de logistică TTS, în presa austriacă. Închiderea Dunării în Ungaria „înseamnă că materiile prime, produsele siderurgice și îngrășămintele nu pot fi transportate”, a declarat Leitner pentru un post de radio, citat de Der Standard. TTS operează în jur de 400 de nave de marfă.
De exemplu, unul dintre cele mai importante grupuri siderurgice europene, Voestalpine, a transmis că transportul fluvial al minereului de fier provenit din Europa de Est este afectat de lucrările de la Paks.
Potrivit unui oficial al companiei, prelungirea restricțiilor duce la costuri suplimentare și slăbește competitivitatea.
La sud de Budapesta se construiește un baraj pentru a îndigui apa, astfel încât să asigure un debit constant, în condiții de scădere a debitului, pentru centrala nuclear-electrică de la Paks. Prim-ministrul ungar, Péter Magyar, a anunțat că structura va necesita aproximativ 150.000 de metri cubi de rocă, iar barajul poate ridica nivelul apei cu până la un metru.