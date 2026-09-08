Decizie controversată la metrou. Șapte garnituri intră în revizie, fix când toți bucureștenii s-au întors la muncă și la școală

Șapte garnituri de metrou sunt scoase din circulație de pe Magistrala 2, cea mai aglomerată linie din București. Decizia Metrorex și Alstom vine chiar la începutul școlii și poate duce la creșterea timpilor de așteptare în stații. Situația ar putea deveni și mai dificilă din octombrie, când studenții se întorc în sălile de curs.
Potrivit informațiilor obținute de Gândul, pe Magistrala 2 sunt utilizate în mod obișnuit 16 trenuri CAF, numărul acestora putând ajunge la 18 în funcție de necesarul operațional.
În această perioadă, însă, șapte dintre garniturile CAF au fost retrase pentru revizii și lucrări de reparații. Operațiunile de mentenanță sunt realizate de Alstom, compania responsabilă de întreținerea trenurilor de metrou.
Decizia de a trimite garniturile în revizie la începutul lunii septembrie a generat nemulțumiri în rândul unor surse din Metrorex. Acestea susțin că verificările ar fi putut fi programate în lunile de vară, când presiunea asupra transportului public este mai redusă.
„Alstom și conducerea Metrorex puteau să introducă aceste garnituri în revizie pe timpul verii, nu acum, în septembrie, când au început școlile, și mai sunt 3 săptămâni și vor începe și facultățile. Această situație ar putea conduce la creșterea intervalelor de succedare a trenurilor, ceea ce va crea un disconfort destul de mare”, au declarat sursele.
De cealaltă parte, surse administrative explică faptul că reviziile nu sunt stabilite exclusiv în funcție de perioadele din an. Intervențiile sunt planificate în baza unui program tehnic riguros, iar trenurile ajung la verificări atunci când ating numărul de kilometri prevăzut pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță.
Ce trenuri ar putea ajunge pe Magistrala 2
Pentru a compensa temporar lipsa garniturilor CAF, Metrorex ia în calcul introducerea unor trenuri Bombardier care circulă în prezent pe alte magistrale ale rețelei bucureștene.
Conform informațiilor disponibile, trei garnituri Bombardier ar putea fi redistribuite către Magistrala 2, acestea fiind utilizate în prezent pe Magistralele 1, 3 și 5.
Mutarea ar putea contribui la menținerea unui interval redus între trenuri în orele de vârf. Potrivit surselor citate, în scenariul în care cele trei garnituri vor fi introduse pe M2, timpul dintre trenuri ar putea ajunge la aproximativ trei minute în perioadele aglomerate ale dimineții.
Măsura este analizată în contextul creșterii numărului de călători odată cu reluarea cursurilor școlare și, ulterior, cu revenirea studenților în mijloacele de transport în comun.