Decizie controversată la metrou. Șapte garnituri intră în revizie, fix când toți bucureștenii s-au întors la muncă și la școală

Publicat 8 sept. 2026, 09:13 Sursă Realitatea.Net

Șapte garnituri de metrou sunt scoase din circulație de pe Magistrala 2, cea mai aglomerată linie din București. Decizia Metrorex și Alstom vine chiar la începutul școlii și poate duce la creșterea timpilor de așteptare în stații. Situația ar putea deveni și mai dificilă din octombrie, când studenții se întorc în sălile de curs.

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