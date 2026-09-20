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Bursa de la București a pierdut în această săptămână 8,89 miliarde de lei la capitalizare

Bursa

Bursa

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 16:41

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut, în această săptămână, peste 8,89 miliarde de lei la capitalizare (-1,29%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu peste 354,03 milioane de lei (+93,16%), potrivit datelor publicate de BVB și consultate de AGERPRES.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 680,98 miliarde de lei, în perioada 14 - 18 septembrie 2026, în scădere față de săptămâna 7 - 11 septembrie 2026, când aceasta s-a situat la 689,87 miliarde de lei. Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 734,05 milioane de lei, mai mare decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 380,02 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 32.757,81 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost vineri, 18 septembrie, când s-au consemnat schimburi de 321,40 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost luni, 14 septembrie, cu tranzacții de 66,84 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB în perioada analizată, cu tranzacții de 166,20 milioane de lei și o creștere a cotațiilor de 3,44%, urmate de acțiunile OMV Petrom, cu 92,05 milioane de lei și o depreciere de 3,11%, respectiv cele ale Hidroelectrica, cu 84,02 milioane de lei și o apreciere de 4,17%.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Sinteza (+31,82%), Rompetrol Rafinare (+16,35%) și Green Tech International (+13,56%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Sphera Franchise Group (-12,63%), One United Properties (-10,03%) și Farmaceutica Remedia (-9,88%). A

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