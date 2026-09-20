Bursa de la București a pierdut în această săptămână 8,89 miliarde de lei la capitalizare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 16:41

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut, în această săptămână, peste 8,89 miliarde de lei la capitalizare (-1,29%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu peste 354,03 milioane de lei (+93,16%), potrivit datelor publicate de BVB și consultate de AGERPRES.

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