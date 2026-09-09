Metroul, în prag de blocaj total. Sindicatele amenință: „Din 12 septembrie se oprește totul!”

Publicat 9 sept. 2026, 14:31 Sursă Realitatea.Net

Sindicatele de la metrou amenință cu declanșarea grevei generale, care implicit va duce la un blocaj total al transportului public în București. Reprezentanții Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) susțin că în conturile Metrorex mai sunt disponibili pentru cheltuieli doar 3.000 de lei, iar datoriile sunt de oridinul zecilor de milioane de lei.

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