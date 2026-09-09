Metroul, în prag de blocaj total. Sindicatele amenință: „Din 12 septembrie se oprește totul!”

Sindicatele de la metrou amenință cu declanșarea grevei generale, care implicit va duce la un blocaj total al transportului public în București. Reprezentanții Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) susțin că în conturile Metrorex mai sunt disponibili pentru cheltuieli doar 3.000 de lei, iar datoriile sunt de oridinul zecilor de milioane de lei.
Metroul din București riscă să intre într-o situație critică începând cu 12 septembrie, avertizează sindicaliștii de la Metrorex. Unitatea Sindicatul Liber Metrou susține că lipsa aprobării bugetului și epuizarea fondurilor pentru subvenții pot duce la blocarea circulației trenurilor, în condițiile în care compania mai are în conturi doar 3.000 de lei.
Sindicaliștii: „Nu avem bani pentru salarii”
Reprezentanții USLM susțin că fondurile disponibile pentru Metrorex s-au epuizat la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie, iar compania se află în situația de a nu mai avea resurse pentru plata salariilor.
Președintele USLM, Marian Artimon, afirmă că Metrorex trebuie să achite în perioada următoare salariile angajaților, însă banii disponibili în conturile companiei sunt insuficienți.
„În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei”, a declarat liderul sindical, subliniind că suma nu poate acoperi plata salariilor.
Potrivit acestuia, sindicaliștii au transmis avertismente către premier și ministru încă din luna mai, cu privire la riscul epuizării fondurilor.
De ce nu a fost acordată subvenția pentru luna septembrie
Marian Artimon susține că Metrorex a transmis cu întârziere către Ministerul Finanțelor solicitarea pentru deschiderea subvenției aferente lunii septembrie.
Liderul sindical afirmă că o prevedere introdusă în acest an a creat o situație complicată pentru companie. Potrivit explicațiilor sale, dacă bugetul nu este inițiat într-un anumit termen, subvenția nu mai poate fi acordată începând cu 1 septembrie.
„Metrorexul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală”, a declarat Artimon, susținând că solicitarea pentru subvenția din septembrie a fost transmisă prea târziu.
În aceste condiții, sindicaliștii spun că Metrorex a primit un răspuns negativ în ceea ce privește acordarea subvenției pentru luna septembrie.
Salariile angajaților, în centrul disputei
Sindicaliștii avertizează că data de 12 septembrie reprezintă un moment critic pentru companie. Dacă salariile nu vor fi achitate conform contractelor, situația ar putea genera proteste și chiar perturbarea circulației trenurilor.
„Dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc”, a afirmat Marian Artimon.
Liderul USLM susține că problemele financiare se suprapun peste un deficit de personal acumulat în ultimii ani.
300 de mecanici ar putea intra în concediu
O altă problemă invocată de sindicaliști este numărul mare de zile de concediu neacordate. Potrivit lui Marian Artimon, mecanicii de tren au acumulat aproximativ 11.000 de zile de concediu.
Acesta susține că, dacă până la 16 septembrie salariile nu vor fi achitate, aproximativ 300 de mecanici ar putea depune cereri de concediu.
O asemenea situație ar putea afecta capacitatea Metrorex de a asigura circulația trenurilor, în condițiile deficitului de personal.
Metrorex are aproape 1.000 de angajați mai puțin decât posturile aprobate
Potrivit datelor prezentate de liderul sindical, Metrorex are aprobate 5.922 de posturi, însă compania funcționează în prezent cu 4.934 de angajați.
Diferența dintre numărul de posturi aprobate și cel al angajaților este de aproape 1.000 de persoane, iar sindicaliștii susțin că reducerea personalului din ultimii ani a pus presiune suplimentară asupra activității companiei.
Bugetul Metrorex, așteptat pe ultima sută de metri
Marian Artimon a precizat că reprezentanții sindicali s-au întâlnit cu conducerea Metrorex, care ar fi fost convocată de urgență la Ministerul Transporturilor.
Potrivit liderului USLM, conducerea companiei încearcă să obțină aprobarea bugetului „pe ultima sută de metri”.
Deocamdată, avertismentul sindicaliștilor vizează posibilitatea blocării circulației începând cu 12 septembrie, în cazul în care problemele privind finanțarea și plata salariilor nu sunt rezolvate.