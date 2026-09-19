Daniel Udrescu: Analiza Mureșan, cu recomandarea unui plan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 08:38

Siegfried Mureșan a primit mandatul de a forma un guvern, dar prima sa declarație a dezvăluit chiar contradicția care îi poate bloca învestirea. Premierul desemnat promite să continue reformele Guvernului Bolojan, afirmând că fostul cabinet a stabilizat țara, însă solicită voturile unui Parlament care l-a demis pe Ilie Bolojan tocmai pentru politica fiscală și socială aplicată.

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