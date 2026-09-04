Noi reguli de intrare în Uniunea Europeană: Pasagerii din afara spațiului comunitar vor înfronta controale mai stricte și timpi mari de așteptare

Implementarea integrală a noului sistem european de control biometric la frontiere va genera întârzieri semnificative pe aeroporturile din Uniunea Europeană. Conform analizelor din presa internațională, pasagerii care provin din state terțe, din afara spațiului comunitar, se vor confrunta cu proceduri de verificare amplificate și timpi de așteptare considerabil mai mari la punctele de trecere a frontierei.
Pasagerii din afara spațiului comunitar care călătoresc în Uniunea Europeană se vor confrunta cu timp de așteptare semnificativ mai lung la punctele de frontieră. Începând cu 7 septembrie 2026, autoritățile europene elimină posibilitatea de a suspenda temporar amprentarea și scanarea facială în perioadele de vârf, măsură ce va genera blocaje majore în marile noduri aeriene.
Ce este Sistemul de intrare/ieșire EES și cum funcționează
Noul Sistem de intrare/ieșire (EES) înlocuiește definitiv aplicarea manuală a ștampilelor pe pașapoarte cu o bază de date digitală centralizată. Proiectul vizează toți cetățenii din afara UE sau ai zonei Schengen care efectuează vizite de scurtă durată.
Procedura de înregistrare inițială la graniță presupune colectarea mai multor date de identificare:
Scanarea facială: Fotografierea de înaltă rezoluție a călătorului.
Preluarea amprentelor digitale: Scanarea amprentelor pentru validarea identității.
Înregistrarea datelor din pașaport: Stocarea electronică a datelor din documentul de călătorie.
Calculul automat al șederii: Monitorizarea strictă a regulii de maximum 90 de zile de ședere în orice interval de 180 de zile.
Pentru călătoriile ulterioare efectuate în perioada de valabilitate a datelor, verificarea la punctele de frontieră automate se va desfășura considerabil mai rapid.
Expirarea derogărilor de vară: Risc de întârzieri de până la două ore
Pe parcursul sezonului estival, poliția de frontieră a avut permisiunea de a opri temporar colectarea datelor biometrice dacă se formau aglomerații masive. Din 7 septembrie 2026, această flexibilitate dispare, fiind obligatorie procesarea completă a fiecărui pasager non-UE.
Primele evaluări din luna august 2026 arată că aeroporturi majore precum Frankfurt, Amsterdam Schiphol și München s-au confruntat deja cu timpi de așteptare de până la două ore. Asociațiile din industria aviatică (ACI Europe, Airlines for Europe și IATA) au avertizat că în perioadele aglomerate procesarea strictă ar putea urca timpii de așteptare până la cinci ore, crescând riscul ca pasagerii să piardă zborurile de legătură.
Diferența dintre EES și sistemul ETIAS
Pentru a evita confuziile la punctele de îmbarcare, autoritățile de frontieră reamintesc că noul sistem EES este diferit de ETIAS:
Sistemul EES: Reprezintă controlul biometric efectuat fizic la intrarea în spațiul Schengen.
Sistemul ETIAS: Este o autorizație prealabilă de călătorie obținută online, similară sistemului ESTA din SUA, necesară pentru cetățenii din țări scutite de viză.
Pasagerii non-UE sunt sfătuiți să aloce timpi suplimentari de transfer între zboruri și să ajungă din timp la punctele de control ale frontierelor europene.