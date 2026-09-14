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Guvernul riscă să rămână fără bani pentru pensii și salarii, se anunță un val de proteste
Sindicatele pregatesc proteste
Publicat14 sept. 2026, 07:06
Actualizat14 sept. 2026, 07:07
SursăRealitate Plus
Guvernul ar putea rămâne fără bani pentru plata pensiilor și a salariilor chiar de luna viitoare, în condițiile în care rectificarea bugetară poate fi făcută doar de un Executiv cu puteri depline. Surse sindicale semnalează că bugetele mai multor instituții sunt „la limită”, iar angajații se tem că nu își vor primi veniturile la timp, potrivit Realitatea Plus.
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