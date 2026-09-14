Guvernul riscă să rămână fără bani pentru pensii și salarii, se anunță un val de proteste

Publicat 14 sept. 2026, 07:06 Actualizat 14 sept. 2026, 07:07 Sursă Realitate Plus

Guvernul ar putea rămâne fără bani pentru plata pensiilor și a salariilor chiar de luna viitoare, în condițiile în care rectificarea bugetară poate fi făcută doar de un Executiv cu puteri depline. Surse sindicale semnalează că bugetele mai multor instituții sunt „la limită”, iar angajații se tem că nu își vor primi veniturile la timp, potrivit Realitatea Plus.

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