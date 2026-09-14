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Guvernul riscă să rămână fără bani pentru pensii și salarii, se anunță un val de proteste

Sindicatele pregatesc proteste

Sindicatele pregatesc proteste

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat14 sept. 2026, 07:06
Actualizat14 sept. 2026, 07:07
SursăRealitate Plus

Guvernul ar putea rămâne fără bani pentru plata pensiilor și a salariilor chiar de luna viitoare, în condițiile în care rectificarea bugetară poate fi făcută doar de un Executiv cu puteri depline. Surse sindicale semnalează că bugetele mai multor instituții sunt „la limită”, iar angajații se tem că nu își vor primi veniturile la timp, potrivit Realitatea Plus.

Situația este complicată și de perspectivele pentru anul viitor. Viitorul Guvern va trebui să țină cont de datoria publică în creștere și de deficitul bugetar, ceea ce limitează spațiul de manevră pentru majorări. O variantă analizată este indexarea pensiilor cu 7%, însă organizațiile de pensionari cer o creștere de cel puțin 15%, argumentând că inflația și costurile de trai au crescut accelerat.

În paralel, sindicatele pregătesc proteste în perioada următoare, nemulțumite de întârzierea proiectului legii salarizării. Liderii sindicali avertizează că, fără o formă finală a legii și fără garanții privind finanțarea, angajații din administrație, educație și sănătate riscă să intre în blocaje salariale. Mai multe federații au anunțat deja pichetări ale ministerelor și posibilitatea declanșării unor greve de avertisment.

Lista protestelor include și acțiuni ale funcționarilor parlamentari, ale personalului sanitar și ale profesorilor, care au anunțat forme de protest ce pot afecta activitatea instituțiilor publice în următoarele săptămâni.

Marți, 15 septembrie, este programat și un mare protest al fermierilor. Crescătorii de animale și agricultorii sunt revoltați de măsurile guvernului, prețul combustibilului, exporturile blocate și taxele mari îi împing spre faliment.

La Oil Terminal este programată o grevă generală pe 17 septembrie, pe termen nelimitat, după refuzul majorărilor salariale .

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