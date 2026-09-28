A7 Bacău-Pașcani, amânare pentru 2027

Termenul de finalizare stabilit în acordurile cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada A7 a fost prelungit cu un an, până în trimestrul III din 2027, din cauza unor probleme apărute pe secțiunea Bacău-Pașcani.
Guvernul a aprobat recent amendamentele la contractele de finanțare cu BEI pentru A7 și A3, modificând termenele inițiale. Pentru A7, schimbarea este cauzată, în principal, de dificultățile întâmpinate pe tronsonul Bacău-Pașcani.
În timpul execuției, constructorii au descoperit terenuri cu umiditate excesivă și caracteristici geotehnice diferite față de studiul inițial, necesitând lucrări suplimentare de consolidare.
Probleme neprevăzute pe teren
O altă provocare a fost prezența unor rețele de utilități nedeclarate în documentație, a căror relocare a impus investigații, avize și chiar exproprieri noi. De asemenea, au fost semnalate întârzieri în aprovizionarea cu materiale și condiții meteo nefavorabile.
Cu toate acestea, lucrările continuă, asocierile din grupul UMB raportând un progres de peste 54% pe lotul Mircești-Pașcani. Este important de menționat că noul termen din acordul BEI reprezintă o actualizare contractuală și nu înseamnă neapărat că toate tronsoanele vor fi deschise abia în 2027.