Procesul privind un cămin de vârstnici complică ultimul lot al A7 spre Pașcani

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 11:04

Un litigiu legat de un imobil aflat în apropierea traseului autostrăzii adaugă o nouă problemă proiectului rutier care ar trebui finalizat anul viitor.

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