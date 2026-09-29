Procesul privind un cămin de vârstnici complică ultimul lot al A7 spre Pașcani

Un litigiu legat de un imobil aflat în apropierea traseului autostrăzii adaugă o nouă problemă proiectului rutier care ar trebui finalizat anul viitor.
Fundația care deține un cămin pentru persoane vârstnice în apropierea traseului autostrăzii A7, în zona Pașcani, continuă procesul deschis împotriva CNAIR, Ministerului Transporturilor, Agenției Naționale pentru Mediu și Guvernului.
Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar următorul termen este stabilit pentru 27 noiembrie. Fundația solicită, între altele, includerea imobilului în procedura de expropriere și acordarea despăgubirilor.
Lucrările din apropierea imobilului, afectate de litigiu
Într-o etapă anterioară, instanța a dispus inclusiv anularea acordului de mediu pentru sectorul vizat, situație care a limitat lucrările în imediata apropiere a căminului. Între timp, termenul pentru finalizarea tronsonului Bacău–Pașcani, cu o lungime de 77,4 kilometri, a fost prelungit de la trimestrul al treilea din 2026 până în trimestrul al treilea din 2027.
Printre motivele invocate pentru întârzieri se numără problemele terenului de fundare, lucrările suplimentare de consolidare, utilitățile neinventariate și condițiile meteo.