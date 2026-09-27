Infrastructură· 1 min citire
Autostrada A7 înaintează spre Pașcani: lotul Mircești–Pașcani a depășit 54%
FOTO: Arhivă
Lucrările continuă pe ultimul lot al tronsonului Bacău–Pașcani, una dintre secțiunile-cheie ale Autostrăzii Moldovei.
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