Trenurile Cluj-Napoca–Poieni ar putea reveni pe șine în 2027

Asociația Pro Infrastructură susține că primul tronson al magistralei Cluj–Oradea este suficient de avansat pentru reluarea parțială a circulației.
Circulația feroviară între Cluj-Napoca și Poieni ar putea fi reluată anul viitor, înainte de finalizarea întregului proiect de modernizare a magistralei spre Oradea. Asociația Pro Infrastructură estimează că lucrările pe primii aproximativ 63 de kilometri au ajuns la aproape 80% și cere Ministerului Transporturilor și CFR să pregătească redeschiderea parțială.
Linia Cluj-Napoca–Oradea a fost închisă pentru trenurile de călători în 8 ianuarie 2024, pentru lucrări de electrificare și modernizare. Proiectul urmărește inclusiv creșterea vitezei de circulație până la 160 km/h.
Legătura completă cu Oradea mai are de așteptat
Lucrările pe lotul Bucea–Vadu Crișului nu permit încă refacerea întregii legături până la Oradea. În schimb, organizația propune folosirea unor automotoare diesel pentru un serviciu temporar Cluj-Napoca–Poieni.
Printre problemele care mai trebuie rezolvate sunt lucrările la ecoductul din zona Brăișor, exproprierile aferente substației de tracțiune de la Poieni și unele intervenții în stații. Modernizarea întregului coridor, de aproximativ 166 de kilometri, depășește nouă miliarde de lei.