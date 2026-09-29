Ungaria aduce drumul expres M49 tot mai aproape de România

Primele tronsoane ale noii șosele de mare viteză vor fi deschise în această toamnă, urmând ca joncțiunea cu rețeaua românească să fie gata până în 2029.
Proiectul infrastructurii rutiere care va conecta regiunea de nord-vest a României de rețeaua de autostrăzi din Ungaria prinde contur.
Ministrul ungar al Transporturilor, Vitézy Dávid, a confirmat că prima secțiune importantă a drumului expres M49, situată între autostrada M3 și localitatea Ököritófülpös, va fi redată circulației în perioada imediat următoare. Acest prim segment măsoară 28 de kilometri și reprezintă o etapă crucială pentru fluidizarea traficului transfrontalier.
O legătură strategică până în 2029
Oficialii de la Budapesta nu se opresc aici. Guvernul a aprobat deja continuarea lucrărilor pentru al doilea tronson, lung de 17,6 kilometri, care va ajunge de la Ököritófülpös până la punctul de trecere a frontierei de la Csenger. În total, noua rută rapidă va însuma 45 de kilometri.
Partea maghiară a subliniat că eforturile sunt sincronizate cu cele ale României, unde contractul pentru tronsonul Satu Mare – Oar a fost deja semnat. Autoritățile estimează că cele două sisteme rutiere se vor uni efectiv la graniță până la sfârșitul lunii iunie 2029.
Odată finalizate aceste ample lucrări, județul Satu Mare va beneficia de o ieșire directă pe drum de mare viteză către Vest, dezvoltând puternic economia locală și facilitând o conexiune rutieră completă între Transilvania de Nord și Ungaria.