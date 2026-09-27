Infrastructură· 1 min citire
Centura Comarnic, gata de inaugurare
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 08:02
Actualizat27 sept. 2026, 08:59
Noua șosea ocolitoare va fi deschisă circulației în doar câteva zile, oferind o alternativă vitală pentru șoferi
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