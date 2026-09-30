Linia ferată Ulmeni–Buzău, propusă pentru o investiție europeană de 35 de milioane de euro

România pregătește proiectul în cadrul cooperării cu Bulgaria și Grecia pentru coridorul de transport Marea Neagră–Marea Egee.
Modernizarea secțiunii feroviare Ulmeni–Buzău este unul dintre cele două proiecte pe care România intenționează să le depună pentru finanțare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Investiția vizează 13,144 kilometri de cale ferată și are o valoare estimată de 35 de milioane de euro.
Proiectul este inclus în componenta de mobilitate militară a apelului european și face parte din cooperarea România–Bulgaria–Grecia pentru dezvoltarea coridoarelor europene de transport.
Al doilea proiect românesc vizat este modernizarea secțiunii Segarcea–Calafat, de 63 de kilometri, estimată la 75 de milioane de euro. Valoarea cumulată ajunge astfel la aproximativ 110 milioane. Ministerul Transporturilor precizează că fondurile nu sunt încă acordate, proiectele fiind în etapa pregătirii candidaturilor.
Termenul de depunere este 6 octombrie. CNCF CFR SA este coordonator și beneficiar din partea României, iar instituțiile celor trei state desfășoară întâlniri tehnice și administrative pentru pregătirea aplicațiilor comune.