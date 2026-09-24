Infrastructură· 1 min citire
Guvernul prelungește termenele pentru A3 și A7. Bacău–Pașcani intră sub noul calendar
FOTO: Facebook/Asociația Pro Infrastructură
Termenele de finalizare prevăzute în documentele de finanțare sunt împinse până în 2027.
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