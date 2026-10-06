România a investit masiv în infrastructura pentru mașini electrice. Stațiile se înmulțesc, însă utilizarea lor rămâne surprinzător de redusă

Publicat 6 oct. 2026, 15:39 Sursă Realitatea.Net

România a intrat într-o nouă etapă a tranziției către mobilitatea electrică: rețeaua publică de încărcare a depășit 10.000 de puncte, după o creștere de peste șase ori în ultimii cinci ani. Investițiile au avansat chiar mai repede decât numărul mașinilor electrice, însă cererea nu a ajuns încă la nivelul care să susțină infrastructura construită. În medie, punctele de încărcare sunt utilizate doar aproximativ 5% din timp.

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