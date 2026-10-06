Cristian Bușoi: Sistemul energetic este sub control, dar România operează la limita adecvanței. Ce urmează pentru prețul electricității

Publicat 6 oct. 2026, 13:15 Sursă Realitatea.Net

Sistemul energetic românesc traversează o perioadă de presiune, în contextul indisponibilității centralei de la Cernavodă, al debitelor reduse ale Dunării și al evoluției prețurilor regionale la energie și gaze. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că echilibrul sistemului este menținut, însă avertizează că prelungirea opririi de la Cernavodă poate accentua presiunile asupra pieței și asupra prețului electricității.

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