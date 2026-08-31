Sindicatele acuză: „Nota de plată a dezechilibrelor bugetare este pusă, din nou, pe umerii angajaților

Reprezentanții organizațiilor sindicale acuză conducerea statul că, din nou, dezechilibrele bugetare și economice majore ale țării sunt „plătite” numai de către oamenilor care muncesc.
Sindicaliștii cer taxarea capitalului și eliminarea facilităților fiscale pentru marii afaceriști
Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” solicită public o reformare profundă a sistemului fiscal românesc, respingând ferm ideea ca dezechilibrele bugetare ale statului să fie acoperite prin tăieri de venituri sau măsuri de austeritate aplicate angajaților.
Într-un comunicat oficial transmis Agerpres, reprezentanții sindicali subliniază că atât lucrătorii din sectorul privat, cât și cei din mediul bugetar au interese comune și nu trebuie puși în opoziție.
Decizie OIM: România, acuzată de transferul abuziv al contribuțiilor pe umerii salariaților
Cartel Alfa atrage atenția că lucrătorii din România suportă o povară fiscală disproporționată comparativ cu standardele internaționale. În urma unei plângeri depuse de confederație, Organizația Internațională a Muncii (OIM) a emis Decizia GB.354/INS/9/2 prin care a constatat culpa statului român privind trecerea contribuțiilor sociale (CAS și CASS) exclusiv în sarcina angajatului, măsură adoptată prin OUG 79/2017.
Suportarea protecției sociale: Datele ONU arată că salariații români finanțează peste 81% din protecția socială (83,36% în 2018 și 81,5% în 2023).
Plafonul internațional depășit: Convenția 102 a OIM stabilește un plafon maxim de 50% pentru contribuția lucrătorilor, depășit semnificativ de legislația din România.
Deficitul bugetar și colectarea veniturilor: Punctele critice
Protestul sindicaliștilor se îndreaptă împotriva modelului fiscal actual, considerat excesiv de favorabil marilor corporații și veniturilor din capital, în detrimentul muncii.
Soluțiile sindicatelor pentru o reformă reală a statului
Sindicatul susține că redresarea economică nu se poate face prin „cosmetizări legislative” sau prin ignorarea drepturilor sociale. Măsurile prioritare propuse de Cartel Alfa includ:
Rebalansarea fiscală: Introducerea taxării progresive pentru marile averi și profituri corporative.
Modernizarea ANAF: Digitalizarea și profesionalizarea urgentă a organelor de control fiscal pentru reducerea fraudei.
Echitate socială: Aplicarea Directivei Europene privind salariul minim adecvat și respectarea dialogului social.
Cartel Alfa reiterează că nu va accepta ca lipsa de voință politică privind impozitarea echitabilă a capitalului să fie decontată din nou de cetățenii de rând.