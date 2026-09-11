Inflația se prăbușește la 6,2%! Ce arată ultimele date ale INS

Publicat 11 sept. 2026, 09:34 Sursă Realitatea.Net

Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, după ce în iunie se situa la 10,4%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

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