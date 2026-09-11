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Inflația se prăbușește la 6,2%! Ce arată ultimele date ale INS

Inflație/ Profimedia

Inflație/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat11 sept. 2026, 09:34
SursăRealitatea.Net

Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, după ce în iunie se situa la 10,4%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În același timp, rata inflației de la începutul anului - calculată pentru august 2026 față de decembrie 2025 - a fost de 4,6%.

Potrivit INS, indicele prețurilor de consum în august 2026, comparativ cu luna iulie 2026, a fost de 100,22%, ceea ce indică o creștere lunară a prețurilor de 0,22%.

Inflația medie din ultimele 12 luni

În ultimele 12 luni, respectiv din septembrie 2025 până în august 2026, prețurile de consum au crescut, în medie, cu 9,5% față de perioada precedentă de 12 luni.

Un alt indicator folosit pentru a măsura evoluția prețurilor este indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), calculat după o metodologie comună la nivel european. Potrivit acestuia, rata anuală a inflației în august 2026 a fost de 6,3%. Față de luna iulie, prețurile au crescut cu 0,26%. Privind evoluția din ultimele 12 luni, rata medie a creșterii prețurilor calculată prin IAPC a fost de 8,6%.

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