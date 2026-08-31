„Reforma” Bolojan. A desființat companii de stat și bifat Jalonul 443 din PNRR în ultima zi de termen

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) au absorbit trei societăți de stat din sectoarele transporturilor și energiei, ale căror entități juridice au fost radiate oficial.
Oficiul Registrului Comerțului a admis fuziunile și radierea companiilor absorbite pe 31 august 2026, permițând României să îndeplinească Jalonul 443 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), destinat eficientizării întreprinderilor publice.
Ce companii de stat își încetează existența
Procesul de reorganizare și simplificare administrativă vizează două sectoare strategice:
Sectorul Transporturilor: CFR SA devine societatea absorbantă pentru Telecomunicații CFR SA și Tipografica „Filaret” SA. Cele două companii sunt radiate și își pierd personalitatea juridică, iar patrimoniul, activitățile și obligațiile lor sunt preluate integral de CFR SA.
Sectorul Energetic: Electrocentrale Grup a fost absorbită de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), aflată în subordinea Ministerului Energiei.
Compania Națională CFR SA a precizat că această fuziune reprezintă o reorganizare internă a activelor statului și nu implică privatizarea sau transferul activelor către entități private.
Miza restructurării: Eficientizare fără cifre exacte de economii
Principalele obiective ale acestor fuziuni vizează eliminarea structurilor administrative dublate, reducerea birocrației și simplificarea procesului decizional.
Cu toate acestea, reprezentanții CFR SA au precizat că impactul financiar concret nu poate fi cuantificat imedia
„Efectele economice și operaționale concrete vor putea fi măsurate numai după integrarea completă a activităților. Eventualele economii nu au fost încă determinate.”
Reacția vicepremierului Oana Gheorghiu: Reformă de guvernanță asumată în PNRR
Anunțul a fost făcut public de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a subliniat că procesul face parte dintr-un plan mai amplu de curățare a companiilor de stat, unde existau cazuri grave de cumul de funcții și structuri paralele neperformante.
Gheorghiu a arătat că proiectul inițial viza restructurarea sau listarea a 22 de companii publice. Prin finalizarea celor trei fuziuni la 31 august 2026, România a reușit să închidă Jalonul 443 chiar în ultima zi de implementare permisă de calendarul PNRR.