Alexandru Nazare spulberă optimismul privind deficitul: Urmează decizia critică a agenției Standard & Poor's pentru România

Deși deficitul bugetar a coborât la 2,34% din PIB după primele șapte luni, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, taie entuziasmul piețelor. Oficialul atrage atenția că scăderea de la 3,99% nu elimina vulnerabilitățile structurale ale economiei românești, testul decisiv fiind reevaluarea ratingului de țară de către Standard & Poor's.
Presiunea asupra finanțelor publice rămâne ridicată, în ciuda unor progrese numerice vizibile. Execuția bugetară pe primele șapte luni ale anului indică o comprimare a deficitului cu 28,36 miliarde de lei (o reducere de circa 37% față de perioada similară din 2025). Cu toate acestea, costurile de finanțare ale statului și perspectiva ratingului de țară mențin riscurile la un nivel ridicat.
Mecanismul corecției: Venituri în creștere și investiții susținute din PNRR
Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, echilibrarea parțială a conturilor publice s-a realizat printr-o foarfecă bugetară strictă:
Veniturile totale ale bugetului general consolidat au urcat cu 11,2%.
Cheltuielile globale au fost franate, înregistrând un avans de numai 2,9%.
Cheltuielile de personal s-au redus cu 4,06 miliarde de lei.
În paralel, statul a alocat 76,51 miliarde de lei pentru investiții (un plus de aproape 15 miliarde de lei față de anul precedent), din care peste 71% au provenit din fonduri europene nerambursabile și PNRR. De asemenea, rambursările de TVA către mediul de afaceri au depășit 20,4 miliarde de lei.
Marea problemă structurală: Factura dobânzilor a depășit 40 de miliarde de lei
În ciuda optimizării cheltuielilor curente, moștenirea anilor anteriori continuă să apese greu pe buget. Punctul vulnerabil semnalat de conducerea Ministerului Finanțelor rămâne costul ridicat al împrumuturilor. „Aceste rezultate arată că disciplina bugetară și investițiile nu sunt obiective incompatibile. Dar aceasta nu înseamnă că problema deficitului este rezolvată. Dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei în șapte luni. Aceasta este una dintre facturile dezechilibrelor acumulate în ultimii ani și unul dintre motivele pentru care trebuie să continuăm corecția”, a punctat Alexandru Nazare într-o postare publică.
Oficialul a precizat că, începând cu luna august, efectele măsurilor fiscale din vara anului 2025 s-au anualizat complet, schimband baza de raportare direct la țintele anuale asumate.
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Testul Standard & Poor's pe fondul perspectivelor negative acordate de Fitch și Moody’s
Stabilitatea financiară a României urmează să fie reevaluată de agenția Standard & Poor's (S&P), într-un context internațional prudent. În ultimele săptămâni, celelalte mari agenții de evaluare financiară au menținut calificativele României pe ultima treaptă recomandată investițiilor (investment grade), dar cu avertismente severe:
Fitch: Calificativ „BBB-”, cu perspectivă negativă (menținut la finele lunii iulie).
Moody’s: Calificativ „Baa3”, cu perspectivă negativă (confirmat pe 7 august).
Credibilitatea fiscală a Guvernului va depinde direct de capacitatea de a menține această traiectorie de ajustare și de a fundamenta un proiect de buget sustenabil pentru anul 2027.