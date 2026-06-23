Valurile de căldură pun la încercare rețeaua electrică a Europei. Țările expuse riscului de pene de curent

Publicat 23 iun. 2026, 08:46 Sursă realitatea.net

Rețeaua energetică a Europei este pusă la încercare în timp ce continentul se confruntă cu al treilea val de căldură al anului. Creșterea bruscă a consumului de energie electrică, generată de sistemele de răcire, ridică riscul unor pene de curent în mai multe state europene.

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