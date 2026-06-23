Valurile de căldură pun la încercare rețeaua electrică a Europei. Țările expuse riscului de pene de curent

Rețeaua energetică a Europei este pusă la încercare în timp ce continentul se confruntă cu al treilea val de căldură al anului. Creșterea bruscă a consumului de energie electrică, generată de sistemele de răcire, ridică riscul unor pene de curent în mai multe state europene.
Răcirea spațiilor, în principal prin aparate de aer condiționat și ventilatoare, a consumat aproximativ 7% din energia electrică mondială în 2022. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) avertiza încă din 2023 că lumea intră într-un cerc vicios: temperaturile record alimentează cererea de aer condiționat, care generează mai multe emisii de gaze cu efect de seră, încălzind și mai mult planeta.
Impactul este deja vizibil. În timpul valului de căldură de la începutul verii din 2025, Franța a înregistrat un vârf de consum seara cu 25% peste media din extrasezon, exclusiv din cauza răcirii, și asta în condițiile în care țara are o rată relativ scăzută de deținere a aparatelor de aer condiționat.
Grecia, campioana consumului în perioadele de căldură extremă
Un studiu care a analizat 85 de țări, reprezentând circa 90% din consumul global de electricitate, a comparat cererea de energie din cele mai fierbinți 10% luni cu cea din perioadele normale, conform Euronews.
Grecia s-a clasat pe primul loc mondial, cu o creștere a cererii de 38,62% în perioadele de căldură extremă, echivalentul a 143,08 kWh în plus per persoană pe lună. Pe pozițiile următoare se află:
Muntenegru — +22,49%
Turcia — +21,91%
Croația — +17,76%
Italia — +14,22%
Spania — +8,86%
Ungaria, cea mai lungă durată a penelor de curent
Când cererea depășește capacitatea rețelei, frecvența electrică scade și penele de curent devin inevitabile. Analizând datele din ultimii cinci ani, studiul arată că Ungaria înregistrează cea mai lungă durată medie a întreruperilor, 2,92 ore pe an, urmată de Slovenia (2,16 ore) și Grecia (1,63 ore).
Din perspectivă financiară, Italia suportă cel mai mare cost estimat, deși durata medie a penelor este mai scurtă decât în Grecia. Baza sa extinsă de gospodării face ca întreruperile să coste aproximativ 154,7 milioane de euro anual, urmată îndeaproape de Polonia cu 152,1 milioane de euro.