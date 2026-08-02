Energie· 2 min citire

Ce este „consumul fantomă” care ne umflă facturile și cum scăpăm de el

Electrocasnice uzuale

Electrocasnice uzuale

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat2 aug. 2026, 13:24
SursăRealitatea.net

Mulți români ajung să plătească mai mult la electricitate vara fără să își dea seama. Specialiștii atarg atenția că o parte din consumul lunar vine din „energia fantomă” — curentul pe care îl folosesc aparatele lăsate în priză chiar și atunci când sunt oprite.

Vara, risipim energie fără să știm. Aparatele lăsate în priză nu consumă doar curent, ci încălzesc și locuința. Scoaterea lor din priză — în special consolele, calculatoarele și microundele — poate aduce economii consistente, arată experții francezi.

Aparate care trebuie scoase din priză vara

  • televizorul — modul standby consumă constant energie.

  • consolele de jocuri — modul „sleep” nu oprește complet alimentarea.

  • calculatorul fix și monitorul — multe rămân sub tensiune chiar dacă sunt aparent oprite.

  • încărcătoarele lăsate în priză — trag curent zilnic, chiar și fără telefon conectat.

  • microundele și cafetierele cu afișaj — ecranul și ceasul consumă energie 24/7.

Potrivit unor estimări, eliminarea acestor consumuri fantomă poate reduce factura cu până la 15%.

De ce e și mai important să oprim electrocasnicele vara?

Pe lângă consumul inutil al acestor aparate, în perioade de caniculă ele contribuie și mai mult la risipa fantomă. Prin faptul că degajă căldură, ventilatorul și aerul condiționat consumă mai mult, iar frigiderul lucrează mai intens și, deci, consumă mai mult.

Aparate care NU trebuie scoase din priză

  • frigiderul și congelatorul — oprirea lor rupe lanțul frigorific.

  • echipamentele medicale — trebuie menținute în funcțiune.

  • sistemele de supraveghere — nu se opresc.

Cum mai poți economisi fără consum de energie:

  • închide jaluzelele și draperiile în orele de vârf.

  • folosește multiprize cu întrerupător pentru a elimina consumul fantomă dintr-un singur gest.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

economie energieconsum fantomacaniculacriza energetica

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Energie

Mai Multe