Actualitate· 1 min citire
Ursula von der Leyen laudă Ucraina pentru sprijinul acordat ... Franței. Nicio reacție privind ajutorul energetic promis României
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski (Profiemdai)
Publicat1 aug. 2026, 11:59
Actualizat1 aug. 2026, 12:01
SursăRealitatea.net
Lipsă de reacție surprinzătoare, la nivel european, după instituirea alertei energetice în România și anunțul lui Ilie Bolojan că a solicitat ajutor Ucrainei. În unica postare făcută în ultimele ore, Ursula von der Leyen felicită Kievul pentru că a trimis pompieri în Franța.
Citește și
- 13:41Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari
- 10:34Nicușor Dan, după ce Fitch a păstrat ratingul de țară: „În ciuda zgomotului politic, România funcționează”
- 09:46România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus
- 08:26Piperea, semnal de alarmă. De ce este bine să avem bani cash, în contextul alertei energetice?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News