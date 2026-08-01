Ursula von der Leyen laudă Ucraina pentru sprijinul acordat ... Franței. Nicio reacție privind ajutorul energetic promis României

Publicat 1 aug. 2026, 11:59 Actualizat 1 aug. 2026, 12:01 Sursă Realitatea.net

Lipsă de reacție surprinzătoare, la nivel european, după instituirea alertei energetice în România și anunțul lui Ilie Bolojan că a solicitat ajutor Ucrainei. În unica postare făcută în ultimele ore, Ursula von der Leyen felicită Kievul pentru că a trimis pompieri în Franța.

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