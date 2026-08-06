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Alexandru Nazare, veste bună: Economia României va crește în 2027, iar inflația va scădea
Alexandru Nazare
Economie României va crește în 2027, iar inflația va scădea. Așa sună veștile bune care vin de la ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. România a scăpat recent de retrogradarea la Junk, iar acum Nazare anunță că și inflația ar urma să scadă.
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