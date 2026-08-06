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Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. A refuzat să răspundă despre centralele pe cărbune
Bolojan a amânat explicațiile
Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. Aflat la inaugurarea unui proiect realizat cu fonduri PNRR, acesta a fost întrebat dacă a primit vreun semnal de la Comisia Europeană privind capacitățile energetice pe cărbune. Ca de obicei, Ilie Bolojan răspunde doar la ce vrea și când vrea. Premierul demis a evitat să ofere informații concrete și a încheiat rapid discuția.
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