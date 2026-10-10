Prețurile la carburanți rămân ridicate, sâmbătă, 10 octombrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 13:51

Prețurile carburanților se mențin constante în sâmbătă, 10 octombrie, iar costul mediu al motorinei se apropie de pragul de 11 lei pe litru.

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