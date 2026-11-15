ELCEN a repus în funcțiune CET București Vest, după avariile majore provocate de incendii

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 14:20

CET Bucureşti Vest a fost repusă duminică în funcţiune în deplină siguranţă, realizându-se cu succes conectarea la Sistemul Energetic Naţional, după avariile majore provocate de incendiile, a anunţat Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN).

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