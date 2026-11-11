Unitatea 1 de la Cernavodă va fi reconectată joi la Sistemul Energetic Național. Când vor funcționa ambele reactoare la capacitate maximă

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) de la Cernavodă va fi reconectată joi, 12 noiembrie, la Sistemul Energetic Național (SEN), după finalizarea lucrărilor de remediere, a anunțat Societatea Națională Nuclearelectrica, într-un comunicat.
Potrivit comunicatului transmis miercuri, 11 noiembrie, de companie, specialiștii centralei au finalizat lucrările necesare pentru remedierea defecțiunii care a dus la deconectarea reactorului de la rețeaua națională. Unitatea 1 urmează să atingă puterea nominală vineri, 13 noiembrie.
Unitatea 2 a fost reconectată la rețeaua națională
Reprezentanții companiei precizează că lucrările de remediere la Unitatea 1 și reconectarea ambelor reactoare s-au desfășurat conform procedurilor aplicabile și în condiții de maximă securitate nucleară.
Cât din consumul de energie al României va fi asigurat de cele două reactoare
Potrivit estimărilor companiei, începând de vineri, 13 noiembrie, ambele unități ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă vor funcționa la putere nominală.
În aceste condiții, cele două reactoare vor asigura împreună aproximativ 20% din necesarul de consum de energie electrică al României.
De ce a fost oprită Unitatea 1 de la Cernavodă
Unitatea 1 a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național vineri după-amiază, însă a fost deconectată din nou luni seara, în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului. În această vară, ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă au fost oprite controlat, pe fondul debitului scăzut al Dunării.
Revenirea celor două unități la puterea nominală va permite centralei să reia funcționarea la capacitate maximă, contribuind cu aproximativ o cincime la acoperirea consumului de energie electrică al țării.