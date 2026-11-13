Unitatea 1 de la Cernavodă întârzie să revină în producție. Repornirea reactorului nuclear ar putea fi amânată

Publicat 13 nov. 2026, 11:02 Sursă Realitatea.Net

Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi reconectat la Sistemul Energetic Național abia în weekend, deși Nuclearelectrica anunțase inițial data de 13 noiembrie pentru reluarea funcționării. Verificările tehnice continuă după defecțiunea care a determinat o nouă oprire a unității.

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