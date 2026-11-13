Unitatea 1 de la Cernavodă întârzie să revină în producție. Repornirea reactorului nuclear ar putea fi amânată

Reactorul 1 al centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi reconectat la Sistemul Energetic Național abia în weekend, deși Nuclearelectrica anunțase inițial data de 13 noiembrie pentru reluarea funcționării. Verificările tehnice continuă după defecțiunea care a determinat o nouă oprire a unității.
Revenirea în exploatare a Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă ar putea avea loc mai târziu decât termenul anunțat inițial de Nuclearelectrica. Deși reconectarea reactorului la Sistemul Energetic Național (SEN) era programată pentru 13 noiembrie 2026, verificările tehnice aflate în desfășurare ar putea întârzia procedura până în weekend, potrivit unor surse din domeniu. Până în prezent, nu a fost comunicată oficial o nouă oră pentru resincronizare.
Când va fi repornită Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă
Nuclearelectrica anunțase miercuri că Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă urma să fie reconectată la rețeaua națională de energie electrică vineri, 13 noiembrie, după o ajustare de o zi a calendarului inițial.
Informațiile disponibile indică însă posibilitatea unei noi decalări. Surse citate de Economica.net susțin că procesul de verificare a echipamentelor nu este încă finalizat și că nu există, deocamdată, o informare privind momentul exact al resincronizării.
Un alt element care lipsește este programul de creștere graduală a puterii reactorului până la atingerea parametrilor nominali de funcționare. Acest grafic este publicat în mod obișnuit prin intermediul Transelectrica înainte de reluarea producției unei unități nucleare.
O decizie privind calendarul repornirii ar putea fi luată după-amiază, în funcție de rezultatele verificărilor tehnice.
De ce a fost oprit reactorul 1 de la Cernavodă
Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național pe 28 iulie 2026, în contextul debitului redus al Dunării.
Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost oprită și Unitatea 2. Cele două reactoare asigurau împreună aproximativ 20% din energia dispecerizabilă, astfel că indisponibilitatea lor a reprezentat un factor important pentru echilibrul sistemului energetic.
Unitatea 1 a revenit temporar în rețea la începutul lunii noiembrie, însă funcționarea a fost întreruptă din nou după apariția unei defecțiuni tehnice.
Defecțiunea de la condensatorul turbinei a dus la o nouă oprire
După resincronizarea la Sistemul Energetic Național, reactorul a fost deconectat din nou luni seara, în urma unei probleme apărute la un echipament din partea clasică a centralei.
Potrivit explicațiilor oferite de conducerea Nuclearelectrica, incidentul nu a avut niciun impact asupra securității nucleare. Informațiile apărute ulterior au indicat că defecțiunea a fost localizată la condensatorul turbinei.
Compania a anunțat și măsuri la nivelul conducerii tehnice a centralei, în urma incidentului.
Astfel, începând cu 1 decembrie 2026, directorul tehnic al CNE Cernavodă urmează să fie înlocuit. Nuclearelectrica a precizat că analiza cauzei de profunzime a defecțiunii va fi prezentată într-un raport ulterior.
Ce impact are indisponibilitatea Unității 1 asupra sistemului energetic
Revenirea Unității 1 în exploatare este importantă pentru producția internă de electricitate, în condițiile în care centrala de la Cernavodă reprezintă una dintre principalele surse de energie cu producție constantă din România.
Prelungirea perioadei de indisponibilitate reduce capacitatea de producție nucleară disponibilă și pune presiune suplimentară asupra celorlalte surse de generare.
Deocamdată, momentul exact în care reactorul va fi reconectat la rețea depinde de finalizarea verificărilor și de confirmarea condițiilor tehnice necesare reluării în siguranță a funcționării.