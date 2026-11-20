Publicat 20 nov. 2026, 15:56 Actualizat 20 nov. 2026, 16:17 Sursă Realitatea.Net

România a trecut de la dependența de importurile de energie electrică la exporturi către toate țările vecine, pe fondul intensificării vântului și al creșterii puternice a producției eoliene. Vineri, 20 noiembrie 2026, energia produsă de turbinele eoliene a acoperit la ora de vârf aproximativ 30% din consumul național, iar Sistemul Energetic Național a înregistrat un excedent important de electricitate. Schimbarea este cu atât mai relevantă cu cât, în ultimele luni, România s-a confruntat cu perioade dificile și a importat cantități importante de energie din cauza închiderii Centralei Nucleare de la Cernavodă.

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