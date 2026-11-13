Profit spectaculos la Transelectrica, în plină criză energetică. Câștigurile au crescut de 3,3 ori în primele nouă luni

Transelectrica a raportat un profit net de 611 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, de peste trei ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul vine într-un context marcat de scăderea consumului de energie electrică, de oprirea temporară a celor două unități de la Centrala Nucleareletrică Cernavodă, precum și de creșterea costurilor cu energia necesară acoperirii pierderilor din rețeaua de transport.
Veniturile operaționale ale companiei au urcat cu 16%, la 4,816 miliarde de lei, arată raportul transmis Bursei de valori de către compania de stat, vineri, 13 noiembrie 2026.
Transelectrica a trecut de la pierdere la un câștig de 255 de milioane de lei în trimestrul al treilea
În trimestrul al treilea din 2026, Transelectrica a raportat un profit net de 255 de milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 74 de milioane de lei în aceeași perioadă din 2025.
Evoluția trimestrială vine după un profit net de aproximativ 201 milioane de lei în primul trimestru și de aproximativ 155 de milioane de lei în trimestrul al doilea din 2026. Astfel, compania acumulase un profit de 356 de milioane de lei la jumătatea anului, iar rezultatul din trimestrul al treilea a dus câștigul net la 611 milioane de lei după primele nouă luni.
Profitul a crescut în timp ce consumul de energie electrică a scăzut
Rezultatul financiar a fost obținut într-o perioadă în care consumul de energie electrică la nivelul Sistemului Energetic Național a înregistrat scăderi lunare în intervalul ianuarie-septembrie 2026.
Totodată, cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor a scăzut cu 2,65%, echivalentul a aproximativ 1 TWh.
Un alt eveniment important al perioadei a fost oprirea celor două unități nucleare de la Cernavodă. Unitatea 2 a fost oprită în 13 iulie, iar Unitatea 1 în 28 iulie, pe fondul debitului redus al Dunării.
Tarifele de transport și veniturile din interconexiuni au susținut rezultatul financiar
Unul dintre factorii care au contribuit la creșterea veniturilor companiei a fost majorarea încasărilor din transportul energiei electrice.
Veniturile din această activitate au crescut cu aproximativ 302 milioane de lei, în principal ca urmare a majorării, de la 1 ianuarie 2026, a tarifului pentru serviciul de transport aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Un alt aport important a venit din alocarea capacității de interconexiune, de unde compania a obținut venituri suplimentare de aproximativ 168 de milioane de lei.
Potrivit explicațiilor companiei, evoluția acestor venituri a fost influențată de mecanismul de formare a prețurilor în funcție de cerere și ofertă, precum și de variațiile prețurilor energiei electrice pe bursele din Europa. Rezultatele financiare au fost însoțite și de o evoluție pozitivă a acțiunilor companiei la Bursa de Valori București. Titlurile Transelectrica (TEL) au înregistrat o apreciere de aproximativ 29,3% de la începutul anului.