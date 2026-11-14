Ambele reactoare de la Cernavodă funcționează din nou

România produce din nou energie electrică cu ambele reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, după o perioadă de oprire. În prezent, cele două unități livrează 997 de megawați în Sistemul Energetic Național.
Reactorul 1 al centralei a reintrat în funcțiune în cursul nopții de vineri, 13 noiembrie. Această reluare permite producerea energiei cu ambele unități nucleare, contribuind la acoperirea consumului intern și la reducerea dependenței de importuri.
În acest moment, Reactorul 2 asigură aproximativ 700 de megawați, iar Reactorul 1 adaugă aproape 300 de megawați. Producția ar urma să crească treptat până la capacitatea maximă de circa 1.400 de megawați, nivel pe care centralei i-ar putea atinge până duminică seara.
Situația actuală diferă de cea din vara anului în curs, când nivelul scăzut al Dunării a afectat funcționarea instalațiilor. Reactorul 1 a fost oprit în iulie, iar Reactorul 2 a ieșit din funcțiune în august din cauza debitului redus.
România își acoperă integral necesarul de electricitate din producția internă. În prezent, țara nu înregistrează nici importuri, nici exporturi de energie, ceea ce indică un echilibru între producție și consum.
Reluarea producției la ambele reactoare reduce presiunea asupra celorlalte surse de electricitate și limitează necesitatea achizițiilor din străinătate, aspect considerat relevant în perioadele cu prețuri ridicate pe piețele externe.