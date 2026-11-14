Ambele reactoare de la Cernavodă funcționează din nou

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 14:17

România produce din nou energie electrică cu ambele reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă, după o perioadă de oprire. În prezent, cele două unități livrează 997 de megawați în Sistemul Energetic Național.

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