Ungaria vrea gaze din România: negocieri pentru importuri din Neptun Deep, în locul celor rusești

Ungaria discută cu România despre achiziționarea de gaze naturale din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, în contextul planurilor de reducere a dependenței de resursele energetice rusești. Producția din perimetrul offshore este programată să înceapă în 2027, iar rezervele recuperabile sunt estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi. Premierul ungar Péter Magyar a declarat că gazele rusești nu mai oferă Ungariei un avantaj în privința prețurilor.
Ungaria discută cu România despre importul de gaze din Neptun Deep
Budapesta analizează posibilitatea de a cumpăra gaze naturale din Marea Neagră, iar discuțiile cu partea română vizează pașii necesari pentru realizarea importurilor.
Ministrul ungar al Economiei și Energiei, István Kapitány, a confirmat existența acestor discuții și a explicat că autoritățile caută soluții prin care Ungaria să poată achiziționa și transporta gazele extrase din perimetrul Neptun Deep.
Demersul are loc în contextul în care noua conducere de la Budapesta urmărește diversificarea surselor de aprovizionare cu energie și reducerea dependenței de gazele provenite din Rusia.
Péter Magyar: „Gazul rusesc ieftin nu mai există”
Interesul Ungariei pentru gazele din Marea Neagră vine după ce premierul Péter Magyar a pus sub semnul întrebării avantajele economice ale importurilor energetice din Rusia.
Într-un interviu acordat postului de televiziune ATV, șeful guvernului de la Budapesta a criticat argumentul fostei administrații conduse de Viktor Orbán, potrivit căruia gazele rusești ar fi o soluție mai ieftină pentru Ungaria.
Premierul ungar a explicat că prețul gazelor provenite din Rusia este influențat, la rândul său, de evoluția cotațiilor de pe piețele energetice. În opinia sa, diversificarea furnizorilor ar putea oferi Ungariei o poziție mai bună în negocierile comerciale și posibilitatea de a obține tarife de tranzit mai avantajoase.
Zăcământul Neptun Deep este dezvoltat de companiile OMV Petrom și Romgaz, care dețin fiecare câte 50% din proiect.
Rezervele exploatabile sunt estimate la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar investițiile se ridică la aproximativ patru miliarde de euro.