Benzina și motorina s-au ieftinit, dar prețurile rămân uriașe. Cât costă un litru în București

Prețurile carburanților au înregistrat ușoare reduceri în benzinăriile din România, însă șoferii continuă să plătească sume ridicate pentru un litru de benzină sau motorină. Reducerile ajung la 15 bani pe litru în cazul benzinei și la 10 bani pentru motorină, dar ieftinirile nu compensează scumpirile semnificative din ultimul an.
Guvernul a decis prelungirea cu încă trei luni a măsurilor de protecție a pieței carburanților, până la 31 ianuarie 2027, în încercarea de a limita creșterile de prețuri și de a reduce presiunea asupra consumatorilor.
Cât costă benzina și motorina în București
În Capitală, prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate. Benzina standard se comercializează cu cel puțin 9,63 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la un preț minim de 10,72 lei pe litru.
La o stație de alimentare din București, șoferii plătesc 9,69 lei pentru un litru de benzină standard și 10,78 lei pentru un litru de motorină standard.
Nici carburanții premium nu sunt mai accesibili. Motorina premium se apropie de pragul de 12 lei pe litru, în timp ce benzina premium costă aproximativ 10,26 lei pe litru.
Benzina s-a scumpit cu 33%, iar motorina cu 43% într-un an
Deși în ultimele luni au existat reduceri de preț, comparația cu aceeași perioadă a anului trecut arată o creștere semnificativă a costurilor pentru șoferi.
Potrivit celor mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică (INS), benzina s-a scumpit cu aproape 33%, în timp ce motorina înregistrează o creștere de aproximativ 43%.
Astfel, ieftinirile recente de la pompă au un impact limitat asupra bugetelor populației, în condițiile în care prețurile rămân considerabil mai mari decât în urmă cu un an.
Noi scumpiri ar putea apărea la transport și servicii
Specialiștii avertizează că nivelul ridicat al prețurilor carburanților ar putea genera noi scumpiri în perioada următoare. Costurile suplimentare suportate de firmele de transport și de operatorii economici ar putea fi transferate către consumatori.
Primele efecte s-ar putea resimți în sectorul transporturilor și în prețurile serviciilor, iar ulterior acestea ar putea ajunge și la rafturile magazinelor.
În acest context, chiar dacă benzina și motorina au înregistrat reduceri de câțiva bani pe litru, presiunea asupra bugetelor românilor rămâne ridicată, iar evoluția prețurilor carburanților va continua să influențeze costul vieții.