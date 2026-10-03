Prețurile carburanților, sâmbătă, 3 octombrie. Benzina s-a scumpit, prețul motorinei este staționar

Publicat 3 oct. 2026, 08:45 Sursă Realitatea.net, preturicarbutanti

Prețurile carburanților continuă să crească ușor în România. După ce Guvernul a decis prelungirea schemei de reducere a accizei la motorină până la 15 octombrie 2026, acest tip de caburant se menține și sâmbătă la contația de 10,95 lei/litru, însă benzina de 95 s-a scumpit ușor.

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