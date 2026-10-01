Starea de alertă energetică, prelungită cu încă 30 de zile. Avertisment privind riscul unei crize de electricitate

România rămâne în stare de alertă încă 30 de zile, după ce autoritățile au constatat că situația energetică și hidrologică se menține la un nivel critic. Decizia a fost adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în contextul scăderii accentuate a debitelor Dunării și al riscurilor care planează asupra funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 28 septembrie 2026 a fost publicată Hotărârea nr. 23/2026 privind prelungirea stării de alertă la nivelul României instituite prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026. Potrivit analizei realizate de Ministerul Energiei și inclusă în document, decizia a fost luată ca urmare a faptului că debitul Dunării la intrarea în țară va coborî în primele săptămâni din octombrie până în zona de 1.185-1.200 mc/s, una dintre cele mai scăzute valori din ultimii ani.
În zona Cernavodă este prognozată o „fereastră critică” între 15 și 22 octombrie, existând riscul apropierii sau chiar depășirii pragurilor care pot afecta procesul de răcire al reactoarelor nucleare.
„Persistă riscul operațional pentru asigurarea nivelului necesar răcirii”
Autoritățile atrag atenția că seceta hidrologică reduce puternic producția de energie hidro, în timp ce rezervele disponibile în sistem rămân limitate. În același timp, grupurile pe cărbune pot asigura cel mult 1.200 MW, iar producția din surse regenerabile este estimată să scadă în prima parte a lunii octombrie.
Unul dintre cele mai dure avertismente din document vizează direct securitatea energetică a țării: „Există în continuare riscul de apariție a unei crize în alimentarea cu energie electrică”, în special în intervalele de consum maxim.
Guvernul a decis menținerea lucrărilor de intervenție de urgență pe Dunăre pentru asigurarea apei necesare funcționării Centralei de la Cernavodă. Administrația Apele Române și Administrația Fluvială a Dunării de Jos continuă operațiunile de dragare și alte lucrări considerate esențiale pentru evitarea unor probleme tehnice majore.
Transelectrica poate apela la importuri și reducerea consumului
Pe durata stării de alertă, Transelectrica a primit mandatul de a lua toate măsurile necesare pentru menținerea stabilității Sistemului Energetic Național. Acestea includ creșterea producției disponibile, apelarea la importuri de energie și, dacă situația o va impune, reducerea consumului. „Asigurarea importurilor sau reducerea consumului” sunt menționate explicit printre soluțiile de urgență prevăzute de autorități.
Decizia de prelungire a stării de alertă a intrat în vigoare la 29 septembrie 2026 și va rămâne aplicabilă pentru următoarele 30 de zile, în timp ce autoritățile monitorizează evoluția debitelor Dunării și echilibrul sistemului energetic național.
Situația poate deveni și mai dificilă în sezonul rece, dacă nivelul fluviului nu se va reface, iar înghețul va afecta suplimentar alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă.