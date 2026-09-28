Dian Popescu avertizează: carburanții ar putea ajunge la 15 lei pe litru. „Dacă nu se iau decizii, prețul se va duce în sus”

Dian Popescu a avertizat în exclusivitate pe Realitatea PLUS că prețul carburanților ar putea ajunge la 15 lei pe litru dacă tensiunile internaționale se prelungesc și România nu ia rapid măsuri. Acesta critică și direcțiile anunțate în domeniul energetic, susținând că proiectele despre care se vorbește acum nu rezolvă problemele imediate ale românilor.
Dian Popescu susține că scumpirile carburanților ar putea continua, în special dacă se prelungește conflictul din Golf și nu sunt luate măsuri rapide atât la nivel european, cât și în România. Avertismentul vine în contextul în care, luni, 28 septembrie, motorina standard se vindea în București cu până la 10,99 lei pe litru.
„Da, cu siguranță. Dacă se lungește și conflictul din Golf și sunt anumite decizii politice la nivel european, iar la nivel de România nu avem guvern, nu se iau anumite decizii, prețul carburanților se va duce spre 15 lei. Deja, în Germania, în anumite benzinării de pe autostradă, este 3 euro. Deja este 15 lei, 2,80 euro, 2,70 euro. În Italia, în marile țări europene, deja s-a dus spre 15 lei în anumite locuri. Nu înseamnă… e o poză de moment”, a declarat Dian Popescu.
Acesta susține că autoritățile ar trebui să poarte discuții cu marii producători de pe piața românească și să caute soluții pentru limitarea creșterilor.
„Dar dacă nu avem guvern să se ia o decizie, să se așeze la masă cu cei doi mari producători, că pe celălalt, al treilea, l-am închis, adică Lukoilul, și să se așeze la masă cu Rompetrolul și cu OMV-ul, să se așeze foarte serios și să dea dovadă, pentru că și ei au făcut bani în România, în aceste momente de criză, să lase și de la ei.”
Realitatea.net a relatat deja despre avertismentul lui Dian Popescu potrivit căruia litrul de carburant ar putea ajunge la 15 lei.
Critici privind prețurile și producția internă
Dian Popescu afirmă că există o diferență foarte mare între costurile pe care le estimează pentru petrolul extras și rafinat în România și nivelul la care ajunge ulterior prețul carburanților.
„Pentru că eu sunt convins că, în acest moment, OMV-ul nu face bani. Face bani de ține bugetul Austriei. Gândiți-vă că prețul petrolului scos în România, ei rafinează petrolul intern, este undeva, cu toate cheltuielile posibile, cu transport, cu tot, nu depășește 50 de dolari barilul. Și prețul carburantului este estimat, adică este vândut raportat la 100 de dolari barilul. Gândiți-vă ce diferențe.”
El avertizează că presiunile nu se limitează la carburanți și susține că și energia electrică pentru începutul anului 2027 este deja mult mai scumpă.
„Deja, la energie electrică, este cu peste 70% prețul de bază al energiei pe anul 2027, lunile primului trimestru.”
Dian Popescu critică planurile privind reactoarele de la Cernavodă
Dian Popescu a criticat și prevederile programului de guvernare referitoare la investițiile în hidroenergie, reactoarele de la Cernavodă și exploatarea gazelor din Marea Neagră. Acesta susține că o parte dintre proiectele prezentate au termene foarte lungi și nu oferă o soluție pentru problemele actuale.
„Gândește-te la un lucru: reactoarele de la Cernavodă. Reactorul 1 nu mai pornește doi-trei ani de aici înainte, pentru că este închis pentru revizie, era programat. Deci, dacă mai pornește, mai pornește reactorul 2, dacă vine apă pe Dunăre. Partea prostiei aleia cu «investim în reactoarele 3 și 4», aia ține de 15 ani de aici înainte. Vezi? Ei, dacă vorbesc și vorbesc singuri și nu vorbește unul care să se priceapă, să-i dea peste bot, că: «Bă, potolește-te. Noi discutăm peste 15 ani.»”
„Românii mor azi”
Dian Popescu spune că problema imediată este nivelul prețurilor la energie și consideră că proiectele care ar putea deveni funcționale peste un deceniu sau mai mult nu răspund dificultăților actuale.
„Că peste 15 ani cine știe ce se inventează în sistemul energetic? Românii mor azi. Adică noi, de cinci ani de zile, și Burduja, și Ivan, și Virgil Popescu, nu mai vorbesc… Adică noi, de cinci-șase ani, nu facem altceva decât să creștem prețul la energie. Ce-am făcut, ce trebuie pentru România? Dar prețurile cresc în continuare. Tu nu vezi? La fel, că sunt niște impostori. Ce vorbește el de reactoarele 3 și 4? Alea discută în 10-15 ani construcția lor. Vorbim de SMR-uri, și alea, 10 ani.”
Acesta a criticat și costurile proiectelor SMR și a susținut că investițiile trebuie analizate în raport cu prețul final al energiei.
„Dar la cât costă SMR-urile alea de care tot vorbiți, s-au dat bani. Acolo trebuie să răspundă penal. Cel care a dat 300 de milioane de euro pe niște grătare trebuie să răspundă penal. Aici, corect, aici Bolojan are dreptate. Dar gândește-te că, la 6 miliarde, pentru 400 de megawați putere instalată, ca să amortizezi, trebuie să vinzi prețul energiei cu 350 de euro pe megawatt-oră.”