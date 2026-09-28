Dian Popescu avertizează: carburanții ar putea ajunge la 15 lei pe litru. „Dacă nu se iau decizii, prețul se va duce în sus”

Publicat 28 sept. 2026, 14:53 Sursă Realitatea.net

Dian Popescu a avertizat în exclusivitate pe Realitatea PLUS că prețul carburanților ar putea ajunge la 15 lei pe litru dacă tensiunile internaționale se prelungesc și România nu ia rapid măsuri. Acesta critică și direcțiile anunțate în domeniul energetic, susținând că proiectele despre care se vorbește acum nu rezolvă problemele imediate ale românilor.

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