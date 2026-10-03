Bolojan, prima reacție după decizia S&P: „Guvernul și-a făcut datoria”. Avertisment dur privind viitorul economiei României

Publicat 3 oct. 2026, 09:35 Sursă Realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă 3 octombrie, primul mesaj după ce agenția Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României la nivel investițional. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, șeful Executivului susține că menținerea ratingului este rezultatul măsurilor de reducere a deficitului și al continuării investițiilor, în ciuda crizei politice.

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