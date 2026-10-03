Bolojan, prima reacție după decizia S&P: „Guvernul și-a făcut datoria”. Avertisment dur privind viitorul economiei României

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă 3 octombrie, primul mesaj după ce agenția Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României la nivel investițional. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, șeful Executivului susține că menținerea ratingului este rezultatul măsurilor de reducere a deficitului și al continuării investițiilor, în ciuda crizei politice.
Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor și menținerea fermă a direcției au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor’s, a transmis premierul într-un mesaj pe Facebook
Potrivit acestuia, S&P a remarcat capacitatea Guvernului de a menține investițiile la un nivel ridicat și de a continua absorbția fondurilor europene, în pofida contextului politic complicat.
„Am redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut, fără să oprim investițiile”, a precizat Ilie Bolojan.
În același timp, șeful Guvernului a susținut că au fost reduse și cheltuielile de personal ale statului, însă povara dobânzilor la datoria publică a continuat să crească. În acest context, actualele blocaje politice ar putea afecta încrederea investitorilor și a finanțatorilor internaționali.
Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite. iitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos și să cheltuiască numai ce are”, a concluzionat Ilie Bolojan.
S&P a păstrat ratingul României la BBB-/A-3, cu avertismente asupra riscurilor de finanțare
Vineri, 2 octombrie 2026, Agenția S&P Global Ratings a anunțat menținerea ratingului suveran al României la BBB-/A-3, atât pentru datoria pe termen lung, cât și pentru cea pe termen scurt, în valută și în moneda locală. Perspectiva asociată calificativului rămâne negativă.
Ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare, consideră că decizia agenției Standard & Poor’s (S&P) de a confirma ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3, ultima treaptă recomandată investițiilor, este rezultatul unui efort amplu de restructurare a economiei, însă avertizează că acest efort trebuie continuat pentru a nu compromite ceea ce s-a realizat. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nazare a mai precizat că există, totuși, motive „să privim înainte cu încredere”.