Marius Lulea, membru fondator AUR: „Firmele se împrumută ca să plătească taxele. Cred că Bolojan este nepriceput."

Marius Lulea, membru fondator AUR, lansează un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a împins companiile românești într-o situație critică. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, acesta a susținut că numeroase firme sunt nevoite să se împrumute pentru a-și achita obligațiile fiscale, în timp ce blocarea conturilor de către stat afectează plata salariilor și activitatea economică.
Potrivit lui Marius Lulea, presiunea fiscală și măsurile adoptate de Executiv au ajuns să afecteze grav funcționarea companiilor românești.
Firmele din România se confruntă cu probleme majore. Astăzi sunt foarte multe companii românești care se împrumută de la bănci pentru a putea plăti taxele către stat. Firmele românești nu doar că nu reușesc să facă performanță sau profituri, ele trebuie să se împrumute și, înainte să plătească salariile, statul le blochează conturile, iar banii se duc în mod automat către stat, a spus Marius Lulea.
Avertisment privind situația economică
În intervenția sa, omul de afaceri a susținut că modelul actual de cheltuieli bugetare este nesustenabil și riscă să agraveze problemele economice ale țării.
„Situația a devenit una imposibilă. Nu poți să ai un stat care, pe de o parte, are cheltuieli extraordinar de mari pentru clientela politică și doar 10% investiții. Este clar că direcția este cea a Greciei, care în 2011-2012 a intrat în faliment”, a afirmat acesta.
Critici directe la adresa premierului Ilie Bolojan
Marius Lulea a criticat și modul în care sunt luate deciziile la nivel guvernamental, sugerând că discursul public al liderilor politici este rupt de problemele reale ale economiei.
Cu toții în spațiul public repetă niște discursuri scrise pe foaie, dar ele sunt scrise de altcineva. Cum e posibil, într-o țară cu asemenea probleme, unde noi investim în antreprenori, să avem la guvernare pe cineva care în viața lui nu a plătit un salariu? Nu cred că Ilie Bolojan a fost rău intenționat, cred că e doar nepriceput”, a spus Marius Lulea.